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Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi Muğla'nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen ve daha önce serbest bırakılan şahıs Jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

MUĞLA (İHA) - Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen ve daha önce serbest bırakılan şahıs Jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki G.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği O.G.'den şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan O.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Datça'da kadın platformu üyelerinin O.G.'nin serbest bırakılmasını protesto etmesinin ardından, şüpheli şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

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