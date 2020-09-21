Son dakika haber | Darıca Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı
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Son dakika haber | Darıca Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deplasmanda oynanan Yomraspor karşılaşması dönüşü takım otobüsü Çankırı'da kaza yapan Darıca Gençlerbirliği için "geçmiş olsun mesajı" yayımladı.

Son dakika haber | Darıca Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı
21.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:01

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deplasmanda oynanan Yomraspor karşılaşması dönüşü takım otobüsü Çankırı'da kaza yapan Darıca Gençlerbirliği için "geçmiş olsun mesajı" yayımladı.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Yomraspor deplasmanı dönüşünde kaza geçiren Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü takım otobüsünde bulunan personellere ve kulübe geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin takımı Darıca Gençlerbirliği takım otobüsünün deplasman dönüşü yapmış olduğu kaza haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Darıca Gençlerbirliği kulüp camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürülen personelimize de şifalar diliyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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