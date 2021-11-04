Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansta ayakta tedavi edildi.