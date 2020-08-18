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Son dakika haber | Darendespor'dan TFF'nin kararına sert tepki

Son dakika haberlerine göre Darendespor Kulüp Başkanı Fatih Kumtepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu'ndan Bal Ligi'ne yükselecek takımları kura ile belirlemesine tepki göstererek, "Sezonu lider olarak tamamlayan Darendespor'un başarısı görmezden gelinerek kazanılmış hakkımız...

Son dakika haber | Darendespor'dan TFF'nin kararına sert tepki
18.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:38

Darendespor Kulüp Başkanı Fatih Kumtepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu'ndan Bal Ligi'ne yükselecek takımları kura ile belirlemesine tepki göstererek, "Sezonu lider olarak tamamlayan Darendespor'un başarısı görmezden gelinerek kazanılmış hakkımız ihlal edilmek istenmektedir" dedi.

Kumtepe, gazetemize yaptığı açıklamada, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu'nu lider olarak tamamlayıp Bal Ligi'ne yükselmeyi beklerken TFF Amatör İşler Kurulu'nun sürpriz kararıyla ikinci olan takımla kura çekilişine girecek olmalarına tepki gösterdi.

B grubunun lideri direk Bal Ligi'ne yükselirken A grubunun liderine yapılan bu haksız muameleyi kabul etmediklerini dile getiren Kumtepe, "Bilindiği gibi ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına Pandemi süresince sportif faaliyetler durmuş, Malatya 1. Amatör Futbol Ligi önce ertelenmiş ve daha sonra da TFF'nin almış olduğu karar uyarınca iptal edilmişti. Dün TFF tarafından yerel liglerden Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükselecek olan takımlar açıklandı. Bizimde bulunduğumuz a gurubunda birinci olan takım ile ikinci olan takım arasında kura çekilerek Bal Ligi'ne çıkılmasına karar verilmiş. Bu kabul edilecek bir durum değildir. B grubunun lideri direk Bölgesel Lig'e yükselirken biz lider olarak bitirdiğimiz kendi grubumuzda ikinci takımla kuraya kalıyoruz. Burada açıkça hakkımız ihlal edilerek, ayrımcılık yapılmaktadır" dedi.

"Bu haksızlığa müsaade etmeyeceğiz"

Kumtepe, ligi namağlup lider olarak tamamlamış bir takım bir üst lige çıkamayacaksa bunun hesabını kimin nasıl vereceğini merak ettiklerini kaydederek, "Geçtiğimiz yıl hakem faciasına kurban giden takımımız, bu yıl da yenilgisiz bir üst lige çıkamayacaksa bizler neden emek veriyoruz? Bu haksızlığa kim dur diyecek? Futbolda adalet masa başında, ahbap çavuş ilişkisi ile sağlanamaz! Öyle yapmaya çalışırsanız, zamanı geldiğinde size de dur denir. Kısacası tarafsız ve adil olması gereken herkesin bilmesi gereken, futbolda adalet sahada belli olur. Kimin üstün olduğu da maç sonuçları ve puan durumuyla belirlenir. O da açıkça bellidir" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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