Son dakika haber | Darbeci Hafter'e bağlı milis komutan otomotiv şirketini böyle yağmaladı

Gelen son dakika haberine göre Libya'nın Bingazi kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu işlediği için yakalama kararı bulunan darbeci Halife Hafter'e bağlı komutan Mahmud el-Verfelli, "kendilerine pahalı yedek parça sattığı" gerekçesiyle bir otomobil şirketini yağmaladığı görüntüler ortaya çıktı.

Libya'nın Bingazi kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu işlediği için yakalama kararı bulunan darbeci Halife Hafter'e bağlı komutan Mahmud el-Verfelli, "kendilerine pahalı yedek parça sattığı" gerekçesiyle bir otomobil şirketini yağmaladığı görüntüler ortaya çıktı.

Libya'nın Bingazi kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "savaş suçu işlediği" gerekçesiyle yakalama kararı bulunan darbeci Halife Hafter'e bağlı milis komutan Mahmud el-Verfelli kentteki bir otomotiv şirketini basarak, yağmaladı. Yerel medya, Verfelli'nin "kendilerine pahalı yedek parça sattığı" iddiasıyla otomobil şirketini bastığını ve sahibine ölüm tehditleri savurduğunu aktardı.

YAĞMALAMA ANI KAMERADA

Darbeci Hafter'e bağlı milislerce çekilen görüntülerde, Verfelli ve beraberindeki bir grubun, "Hafter'e bağlı milislere pahalı yedek parça sattığı" gerekçesiyle ofisteki eşyaları yağmaladığı görülüyor. Söz konusu görüntüde Verfelli'nin, Mısır'da bulunan şirket sahibini döndüğünde öldürmekle tehdit ettiği ifade edildi. Verfelli'nin yayınlanan videoda, "Sömüren tüccarların sonu budur" dediği kaydedildi.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER TRABLUS'TA

Öte yandan, Libya'da aylardır yürürlükte olan ateşkesi denetleme görevine hazırlanmanın yanı sıra ülkede konuşlanan paralı askerler ve yabancı askerlerin ayrılışını teyit edecek on kişilik uluslararası gözlemcilerden öncü bir ekip Trablus'a ulaştı.

Görüntü dökümü

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Otomotiv şirketindeki yağmalala anı

Hafter milislerinin konuşmaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı