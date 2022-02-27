Son dakika haber | Danıştayın güzellik salonlarında epilasyon cihazlarını kullanımdan kaldıran kararına tepki

İSTANBUL (AA) - Güzellik salonu sahipleri Danıştayın güzellik merkezlerindeki epilasyon cihazlarını kullanımdan kaldıran kararını protesto etti.

İstanbul Güzellik Uzmanları Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) üyeleri ile Bursa, Antalya, Sakarya ve Mersin gibi şehirlerden gelen işletme sahipleri, Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

Danıştay 10. Dairesinin Türk Dermatoloji Derneğinin açtığı dava sonucunda güzellik merkezlerindeki epilasyon cihazlarını kullanımdan kaldırmaya ilişkin kararını protesto eden grup adına basın açıklaması yapan İGDESO Başkanı Ayşe Aydın, lazer epilasyonun tüm dünyada güzellik uzmanları tarafından yapıldığını savundu.

Epilasyonun doktor işi olmadığını iddia eden Aydın, bu kararla 100 bin iş yeri ve 400 bin güzellik uzmanının mağdur edildiğini söyledi.