Son dakika haber | Danıştay'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Danıştay'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi kararı

26.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:17
Son dakika haber | Danıştay'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi kararı

Son dakika haberlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danıştay 13. Dairesinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihaleye yönelik Bölge İdare Mahkemesinin kararını...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danıştay 13. Dairesinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihaleye yönelik Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozarak ihaleyi iptal ettiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, kararda "İBB'nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, dairenin 3'e 2 oy çokluğu ile aldığı kararında, "Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır." ifadesine yer verildiği belirtildi.

İhalenin süreci

İhale süreciyle ilgili bilgilerin de bulunduğu açıklamada, TCDD'nin, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl haldeki depo alanlarını "ticari faaliyette kullanılmamak üzere" kiralamak amacıyla 4 Ekim 2019'de aylık kira bedeli 30 bin lira olarak ihaleye çıkardığı aktarıldı.

Dört şirketin yer aldığı ihalede, İBB'nin iştirak şirketleri Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ve Medya AŞ'den oluşan konsorsiyum ile Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'nin finale kaldığı anlatılan açıklamada, İBB konsorsiyumunun aylık 100 bin, Hezarfen Danışmanlık şirketinin ise 300 bin TL teklif verdiği, pazarlık toplantısının ardından ihalenin 350 bin TL kira bedeli karşılığı bu şirkete verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Binnur Kaya Burak Özçivit
Spor Babel Samatta Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Danıştay'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 14:36:31. #1.15#
title