Son dakika haber... Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
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Son dakika haber... Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı

Son dakika haber... Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki kamyonun aniden açılan damperi, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı yıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki kamyonun aniden açılan damperi, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı yıktı.

Salihli istikametinden, Gölmarmara istikametine giden Cemil Ş. (57) yönetimindeki 45 RP 478 plakalı kamyon, seyir halindeyken aniden damperi açıldı. Aniden açılan damper, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği yanında bulunan plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı, yerinden söküp yola devirdi. Olay anında, Gölmarmara yolunda araç olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Salihli-Gölmarmara yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haber... Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
Son dakika haber... Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
Son dakika haber... Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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