Son dakika haber | Damlataş Mağarası güneşle aydınlanıp turizme kazandırılacak
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Son dakika haber | Damlataş Mağarası güneşle aydınlanıp turizme kazandırılacak

Son dakika haberleri... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan, sarkıtları ve dikitleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Damlataş Mağarası'nın turizmde ön plana çıkarılabilmesi için güneşten elde edilecek enerjiyle mağarayı aydınlatacak proje hazırlandı.

24.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:32

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan, sarkıtları ve dikitleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Damlataş Mağarası'nın turizmde ön plana çıkarılabilmesi için güneşten elde edilecek enerjiyle mağarayı aydınlatacak proje hazırlandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2 bin 70 metre yükseklikte bulunan Damlataş Mağarası, Doğanşehir Belediyesince turizme kazandırılması için harekete geçildi. Bu kapsamda kayalıkların eteğinde bulunan ve dik yamaç tırmanılarak ulaşılan, dar bir girişi bulunan mağaranın ilk etapta aydınlatılması sağlanacak.

Temiz enerji bilinciyle hareket edilecek çalışma kapsamında, proje kapsamında kurulacak güneş enerjisiyle elektrik üretilecek ve mağara aydınlatılacak. Daha sonra da ulaşımın kolaylıkla sağlanabilmesi için çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Hedef kitle; astım hastaları

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, mağaranın önemli bir turizm kaynağı olacağını söyledi.

Mağaranın turizme kazandırılmasını arzuladıklarını ifade eden Zelyurt, "Damlataş Mağarası turizm açısından keşfedilmeyi beklemiş bir mağaradır. Mağaranın içerisi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Sarkıkların bulunduğu bir yer. Yaptığımız araştırmaya göre astım hastalığına iyi geldiği biliniyor. Polat Mahallemiz için önemli bir turizm kaynağı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Mağaranın 100 metreden fazla uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip olduğunu ifade eden Zelyurt, şöyle devam etti:

"İçerisinde sarkıkların bulunduğu Damlataş Mağarası turizme açılacak yerlerden biridir. İçerisini gezdiğimiz mağarada yer yer sularla karşılaşmış bulunmaktayız. Kuracağımız güneş panelleriyle mağaranın içerisine elektrik tesisatı döşeyerek, mağarayı aydınlatacağız. Ayrıca dozer ile yapmış olduğumuz yol çalışmasıyla daha da uygun ve kolay ulaşım sağladığımız zaman herkesin gelebileceği faydalanabileceği bir yer olacak."

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Son dakika haber | Damlataş Mağarası güneşle aydınlanıp turizme kazandırılacak

Kaynak: AA

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