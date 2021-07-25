Son dakika haber: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi
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Son dakika haber: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi

Son dakika haber: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5.olağan kongresinde, Zeki Selçuk Başkanlığa seçildi.

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5.olağan kongresinde, Zeki Selçuk Başkanlığa seçildi.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan seçimde Zeki Selçuk ve Özkan Kılınç yarıştı. Bin 13 kişinin oy kullandığı seçimde 15 oy geçersiz sayıldı. Seçimde Özkan Kılınç 473 oy alırken Zeki Selçuk ise 525 oy aldı. 525 Oy alan Zeki Selçuk, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçildi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine seçilen Zeki Selçuk, herkese teşekkür ederek, devraldığı bayrağı daha yüksek çıtalara çıkartmanın gayreti içerisinde olacağını vurguladı. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi
Son dakika haber: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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