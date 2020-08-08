Son dakika haber | Dalyan'da jandarma ekipleri bu kez denizden uyardı
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Son dakika haber | Dalyan'da jandarma ekipleri bu kez denizden uyardı

Son dakika haberine göre Dalyan'da jandarma ekipleri bu kez denizden uyardı Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik tatilcilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

08.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:59

Dalyan'da jandarma ekipleri bu kez denizden uyardı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik tatilcilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Dalyan ile İztuzu Plajı arasında coğrafi yapısıyla labirenti andıran kanalda tur yapan tekneleri denetleyen ve kanal boyunca devriye gezen jandarma ekipleri, İngilizce ve Türkçe anonslarla tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunması gerektiğine işaret eden ekipler, maske de dağıttı. Ayrıca ekipler, sahilleri de denetledi.

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Son dakika haber | Dalyan'da jandarma ekipleri bu kez denizden uyardı

Kaynak: İHA

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