Dairenin atölyeye çevrilen odasında yangın çıktı, ev sahipleri balkona sığındı
AVCILAR'da 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin atölyeye çevrilen bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde gece saat 05.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sebzeci Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin atölyeye çevrilen bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören daire sakinleri daire kapısı yangın çıkan odaya yakın yerde olduğu için kendilerini hemen balkona atarken durumu da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın büyümeden söndürüldü. Balkonda bekleyen daire sakinleri önce aşağı inmek istemedi ancak ekiplerin ikna etmesinin ardından aşağı indirildi. Dumandan etkilenen daire sakini Halit Türkyılmaz'ın (75) tedavisi ayakta yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dairenin atölyeye çevrilen odasının ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
ALEV ALEV YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yangın çıkan dairenin alev alev yanma anları ve yaşanan panik bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dairenin bir odasından alevlerin yükseldiği görülüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU