Son dakika haber: D100'de lastiği patlayan minibüs park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: D100'de lastiği patlayan minibüs park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan yolcu minibüsü, park halindeki 3 araca çarptı.

Son dakika haber: D100'de lastiği patlayan minibüs park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
19.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:55

Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan yolcu minibüsü, park halindeki 3 araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Sakarya-Kocaeli D100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan ve Adapazarı istikametine seyreden 54 BA 604 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yan yatan araç, D100 karayolu kenarında bulunan oto lastik dükkanı önünde park halindeki 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı üç araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, yolculardan 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Spor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Aylin Nazlıaka Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Aamir Khan Ozan Güven Nihat Doğan İbrahim Büyükak
Spor Metin Oktay Fatih Terim Süleyman Seba Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Silah Karar Rusya
Şu an buradasınız: Son dakika haber: D100'de lastiği patlayan minibüs park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:58:00. #1.14#
title