Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu
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Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu

Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre 100 Karayolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazada takla atan otomobilden çıkarılan yaralı kadın kendisini unutup eşinin durumunun nasıl olduğunu sordu.

D-100 Karayolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazada takla atan otomobilden çıkarılan yaralı kadın kendisini unutup eşinin durumunun nasıl olduğunu sordu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Esenyurt D100 Haramidere mevkiinde meydana geldi.  34 NL 1675 plakalı otomobil sürücüsü Gül Pekmez, Haramidere mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı. Otomobil içinde bulunan sürücü Gül Pekmez ve eşi Sıtkı Pekmez yaralandı. Çevrede bulunanların yardımı ile otomobilden dışarı çıkarılan Gül Pekmez ve Sıtkı Pekmez'e ilk müdahaleyi çevredekiler  yaptı. Bazı vatandaşlar da yaralıları güneşten korumak için örtü kullandı. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTUOlay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Gül Pekmez sürekli eşinin durumunun nasıl olduğunu sordu. Yaralıların sedye ile ambulansa alındığı sırada trafik bir süre tamamen durduruldu. Ambulansla alınan yaralılar kaza yerine yakın olan özel bir hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle D100 Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan çekici ile takla atan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.


Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu
Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu
Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu
Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu
Son dakika: D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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