İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR - Haberler
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İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ANKARA (DHA) - BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında çocuklarında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

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