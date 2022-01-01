İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA 10'UN ÜZERİNDE ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ANKARA (DHA) - BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında çocuklarında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.