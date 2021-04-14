Son dakika haber... CW Enerji'den Gaziantep'te güneş enerji santrali yatırımı
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Son dakika haber... CW Enerji'den Gaziantep'te güneş enerji santrali yatırımı

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... CW Enerji'den Gaziantep'te güneş enerji santrali yatırımı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'daki CW Enerji, Türkiye'nin farklı noktalarındaki firmaların çatısını güneş enerji santraliyle donatmaya devam ediyor.

Antalya'daki CW Enerji, Türkiye'nin farklı noktalarındaki firmaların çatısını güneş enerji santraliyle donatmaya devam ediyor.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Gaziantep'te kurulan iplik tesislerinden biri olan Özdurak Tekstil'in fabrika çatısındaki güneş enerji santralini (GES) tamamladıklarını aktaran Yılmaz, enerji ihtiyacı olan her yerde güneş enerji sistemlerinin kurulabileceğini ifade etti.

Fosil yakıtların dünyayı fazlasıyla kirlettiğini vurgulayan Özdurak, "Yatırım maliyetinin düşük olması ve yüksek verim elde edilen bir enerji türü olması sebebiyle son yıllarda güneş enerji santrallerine ilgi fazlasıyla arttı. Günümüzde firmalar da fabrika çatılarına GES yaparak hem doğayı korumuş oluyor hem de tasarruf ediyor." ifadelerini kulandı.

Yenilebilir enerji sistemleri arasında kurulumu ve bakımı en kolay olanın güneş enerjisi santralleri olduğunu anlatan Yılmaz, bu kapsamda Türkiye'nin doğusundan batısına kadar birçok noktasını güneş enerji santraliyle donatmaya devam ettiklerini bildirdi.

Gaziantep'te kurulan yeni iplik tesislerinden biri olan Özdurak Tekstil ile de iş birliği yaptıklarına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Montajı tamamlanan GES ile fabrikanın çatısına 1491,1 kWp gücünde güneş elektrik santrali kuruldu ve 310 Wp gücünde 4810 adet güneş paneli kullanıldı. Tekstil sektöründe de firmaları GES ile donatmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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