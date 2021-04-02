Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatları üzerine seminer düzenledi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatları üzerine seminer düzenledi

Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatları üzerine seminer düzenledi

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye'deki tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatları hakkında çevrim içi bir seminer gerçekleştirdi.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye'deki tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatları hakkında çevrim içi bir seminer gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin Katar şubesi ile E&Y danışmanlık şirketinin birlikte düzenlediği seminere Türkiye ve Katar'da gıda sanayisi ile tarım alanında çalışan şirketler katıldı.

Doha'daki Türkiye Yatırım Ofisi Danışmanı Levent Sadık Küçükdaban, toplantıdaki sunumunda, eşsiz stratejik konumu ile uygun demografiyi birleştiren Türkiye'nin yatırımda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artan pazarlar ve çeşitlendirilmiş ürünlerle önemli ihracat fırsatları sunduğunu aktaran Küçükdaban, ayrıca sade ve uluslararası standartlara uygun yatırım mevzuatının yurt içi ve yurt dışındaki tüm yatırımcılara eşit imkanlar sağladığına dikkati çekti.

Küçükdaban, Türkiye'nin tarım ekonomisi açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise onuncu sırada yer aldığını, bu sektördeki yerel üretimin 49 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye iklim koşulları sayesinde tarım ürünlerinin üçüncü büyük üreticisidir ve tarım için çok büyük toprak ve su potansiyeline sahiptir." dedi.

Türkiye'de 51 bin gıda üreticisi ile 529 bin kişilik istihdam sağlandığını ve sektörün her yerden çok uluslu markaların dikkatini çektiğini kaydeden Küçükdaban, Doha'daki Yatırım Ofisi ekibi olarak bu bağlamda yatırımcılara destek sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Katar'ın Türkiye'de turizm, gayrimenkul, tarım, gıda endüstrisi, bankacılık ve savunma gibi sektörlerde 22 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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