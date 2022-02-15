Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail'i ziyaret edecektir. Heyetimizin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülmektedir. Heyetimiz, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Politika