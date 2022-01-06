Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.
Kalın, Kazakistan'daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine de yer verdi.
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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri