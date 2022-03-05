Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.