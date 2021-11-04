Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın : "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberler in aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title