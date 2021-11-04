Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın : "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberler in aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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