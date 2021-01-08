Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

08.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:50
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık eski uzman çavuşlar Erdi Diken, Haluk Karataş, Yetiş Çelebi, Benal Yılmaz, Erdal Durmaz, Oktay Tekinel, Cuma Dağ, Yasin Kabakçı, Mustafa Akman ve Mustafa Demirel esasa ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme huzurunda verdikleri ilk ifadeleri tekrar eden sanıklar, 15 Temmuz'da suç işleme kastıyla hareket etmediklerini savundu ve yargılama sonunda haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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