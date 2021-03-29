Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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