Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş