Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un, 'Hanau Kurbanları için Adalet Arayışı: Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi" panelindeki videomesajı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un, 'Hanau Kurbanları için Adalet Arayışı: Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi" panelindeki videomesajıHAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un, 'Hanau Kurbanları için Adalet Arayışı: Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi" panelindeki videomesajı
HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK