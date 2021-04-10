Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Dilan Çıtak Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Ümit Öztürk Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:51:27. #1.15#
title