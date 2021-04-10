Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında Fetullahçı Terör Örgütü gelmektedir
Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov