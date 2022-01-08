Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa Akçakale hudut hattından gelen acı haber hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kahramanlarımız Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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