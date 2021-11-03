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Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan,

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku..." mesajıyla paylaştı.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku…" ifadelerine yer verdi.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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