Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

03.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:19
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiği ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiği ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri de değerlendirildi. Ayrıca yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı.

Reform gündemi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.18 Mart Mütabakatı'nın yenilenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda AB'nin somut adımlar atmasının da pozitif gündemin devamı için önemli olduğu vurgulandı. ve Türkiye'nin AB üyelik müzakere sürecinin ilerlemesi açısından yeni fasılların açılması beklentisi dile getirildi.

Türkiye stratejik öncelikleri, ortak vizyon ve çıkarları doğrultusunda, 360 derece dış politika perspektifine uygun olarak küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilerin ilerletileceği belirtildi. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlığının devam edeceği dile getirilirken, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin müttefikleri tarafından gözetilmesi gerektiği vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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