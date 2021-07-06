Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın KKTC'ye geliyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'dan KKTC'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'dan KKTC'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'dan KKTC'ye gelecek olan Oktay'ın 17.00'de başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanına inmesi bekleniyor. İki gün sürecek olan ziyaret kapsamında Oktay'ın, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etmesi ve Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Oktay, perşembe günü ise İskele ilçesine bağlı Yeni Erenköy ile Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek, ardından Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi'nde restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Tatar ile görüşecek olan Oktay, daha sonra "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek olan Gençlik Buluşmasına katılacak.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı