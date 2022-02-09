Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TENMAK Başkanı Balıkçı'yı kabul etti
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdulkadir Balıkçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdulkadir Balıkçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TENMAK Başkanı Balıkçı, Oktay'a kurumun görev ve işleyişi hakkında sunum yaptı, yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, TENMAK Başkan Yardımcısı Kadim Budak da hazır bulundu.
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel