Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Katkısıyla milletimize dönecek her türlü yatırım, özelikle salgın sonrası dönemde Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştiriyor olacağız." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıttığını ve yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verdiğini belirten Oktay, Ofisin özellikle teknoloji yoğun, katma değeri yüksek, nitelikli ve yüksek istihdam oluşturan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Oktay, "Yatırım Ofisi, 2006-2019 yılları arasında toplam tutarı 23,3 milyar doları bulan yatırıma destek olmuştur. Bu yatırımlarla yaklaşık 48 bin kişilik istihdam sağlanmıştır." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin 2019 yılında 576 milyon dolarlık yatırım kazanmasını sağlayan Ofisin, 2020 yılında ise salgın kaynaklı olumsuz şartlara rağmen 506,5 milyon dolar tutarında yatırım yapılmasına ön ayak olduğunu bildirdi.

Yatırım Ofisinin, bugün itibarıyla 17,6 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip, yaklaşık 40 bin istihdam oluşturma potansiyeli olan toplam 173 yatırım projesini takip ettiğinin altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yatırım projeleri arasında otomotiv, kimya ve petrokimya, lojistik, bilgi iletişim teknolojileri ve elektronik gibi katma değeri yüksek sektörlere yönelik olanlar ön plana çıkmaktadır. Biz, sizin gibi 'Yatırım kimden, nereden geliyor?' diye ayırmayız. Ülke ayrımına, renk ayrımına, din ayrımına sermayede gitmeyiz. Irk ayrımına hiç gitmeyiz. Bu yatırımlar istihdam demek. Bu yatırımlar teknoloji transferi, 'know how' paylaşımı demek. Katkısıyla milletimize dönecek her türlü yatırım, özelikle salgın sonrası dönemde Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştiriyor olacağız."

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne devri

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin ise küresel finans piyasalarında Türkiye'nin önemli bir aktör olmasını sağlamak yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Oktay, Finans Ofisinin, özellikle İstanbul Finans Merkezi projesine odaklanarak varlığa dayalı finansmanı öne çıkaran "katılım finansı" ile "finans teknolojisi" ekosisteminin güçlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Oktay, Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesine satılmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için azami gayret sarf ediyor ve aynı zamanda Türk yatırımcıların yurt dışında yatırım yapmalarını da destekliyoruz. Ülkemize değer katan dış yatırımcıları kendi iş insanlarımızdan ayırmadan ülkemizde iş yapmalarını kolaylaştıracak adımları attık, atıyoruz, atacağız da. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz, Türkiye Varlık Fonumuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulumuz Türkiye'ye daha fazla doğrudan dış yatırım çekme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası sermaye yatırımlarının hem yatırım yapan ülkeye hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağladığı açık bir gerçektir. Katar Yatırım Otoritesinin geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'a ortak olması, ülkemiz için bir kazanımdır ve bu iş birliği milletimize kazanç olarak dönecek bir iş birliğidir. Bundan korkmanıza, başka şeyler aramanıza gerek yok. Yapabiliyorsanız teşvik edin artırmak için."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti yanlış bilgilendirdiğini ifade eden Oktay, "Biz zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu SSK'dan biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu aynen şunu söyledi, 'Borsa İstanbul'un karlılık oranı yüzde 52, bu kar oranı ile satın alan fon, ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak.' Ayrıca, 'Hiç mi vidadanız yok?" gibi de devam ettiğini hatırlıyorum. Bu nasıl bir matematik, nasıl bir hesap uzmanlığı?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 11 ay önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından 122,5 milyon dolara alınan yüzde 10'luk hissenin, önceki günlerde 200 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi'ne devredildiğini belirterek, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından daha önce alındığında "Borsa elden gitti, öldük, bittik." şeklinde kimseden ses çıkmadığını ancak bu yüzde 10'luk hissenin Katar Yatırım Otoritesi'ne devrinde ses çıkmasını ise anlamakta zorlandıklarını söyledi.

Oktay, "Birilerinin sözcülüğünü mü yapıyorsunuz, ben anlamıyorum." dedi.

Borsa'nın yüzde 10 hissesine karşılık bu sene dağıtılan temettünün 10 milyon dolar olduğunu bildiren Oktay, "2 milyar dolar şirket değerlemesi üzerinden yapılan Katar Yatırım Otoritesi iş birliği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 15 ayda değil ancak 20 senede kazanılacak kara karşılık gelmektedir bugünkü şartlarda. 15 ay nerde, 20 sene nerde? Bu nasıl bir hesap? Uzun süre muhalefete mahkum olunca artık ayları yıllarla karıştırıyorsunuz. Ben bunu anlıyorum." ifadelerini kullandı. ???????

Fuat Oktay, daha önce benzer yöntemle Borsa'dan Amerikalı şirket Nasdaq veya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına yapılan hisse devirlerine hiç ses çıkarılmadığını da dile getirerek, "Size yatırımcı beğendiremedik gitti. Yatırımcıyı bir de getirdikten sonra gelip size mi beğendirmemizi istiyorsunuz?" diye sordu.

"Milletin menfaatlerine düşman olmayı bırakın artık"

Katar Yatırım Otoritesi'nin, dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra Borsası'nın da yüzde 10,3'üne ortak olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"İngiltere'de kimsenin çıkıp da 'Borsanın tapusunu şu ülke aldı, bu ülke aldı' diye sayıkladığını hiç görmedik. Dış yatırım, bir ülkeye duyulan güvenin somut bir göstergesidir ve bunu biraz ekonomi bilgisi olan herkes bilir. Milletimizin çıkar ve menfaatlerine düşman olmayı bırakın artık. Bir kere de sevinin, milletimizin hayrına atılan adımlara. Bir şeyin de ucundan tutun. 'Ne güzel' deyin, 'Daha fazla ne yapabiliriz? Biz de yapalım' deyin. Biz de o zaman muhalefet ve iktidar iş birliği nasıl yapılabilir bütün dünyaya gösterelim.

Bu satışı eleştirenler; ülkemize güven duyulmasından mı rahatsız oluyorsunuz? Ülkeye güven duyulmasa niye yatırım gelsin? Borsa İstanbul'un uluslararası bir değer olarak kabul görmesini mi içinize sindiremediniz? Bunu da anlamadık. Sizi burada rahatsız eden ne? Her şey açık, her şey seçik, her şey milletin önünde. Sizin ittifak görüşmeleri gibi de değil, sizin anayasa çalışmalarınız gibi de değil. Her şeyi açık seçik yapıyoruz. Niye rahatsız oluyorsunuz? Eğer bunlardan dolayı uykunuz kaçıyorsa daha çok uykunuz kaçacak."

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine "kazan-kazan" ilkesini esas alan iş birliklerine imza atacaklarını ve doğrudan yatırımlarla Türkiye'ye değer katmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Varlık Fonu'nun, kamu iktisadi teşebbüslerinin, modern yönetim yaklaşımıyla en iyi biçimde değerlendirilerek ekonomiye katkı yapmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye Varlık Fonu cari açığı azaltma, yurt içi tasarrufları artırma, özel sektörün girmediği stratejik sektörlere uzun vadeli sermaye çözümleri sunma ve portföyündeki şirketlerin değerini artıracak stratejiler üretme hedefleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Adana İskenderun Körfezi'nde kurulması planlanan petrokimya kümelenmesi, Afşin-Elbistan Enerji Santrali gibi mega projeler Varlık Fonunun cari açığı azaltma yönündeki somut adımlarına sadece birkaç örnektir. İskenderun Körfezi'ndeki bu petrokimya kümelenmesi projesi, hem cari açığı azaltacak hem de bölgede ciddi oranda iş imkanı sağlayacak büyük bir adımdır. Önümüzdeki yıl, bu projede çok ciddi, önemli ilerlemeler sağladığımızı hep birlikte göreceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan