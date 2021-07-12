Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez"

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez'
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Hangi inançtan olursa olsun ibadethane kutsaldır. Dün gece yaşanan çirkin ve provokatif görüntülere ne müsaade edeceğiz ne de müsamaha göstereceğiz. Sorumluları, hiç şüphesiz, hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez" - Haberler
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