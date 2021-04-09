Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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