Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.