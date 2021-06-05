Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlisin Tatvan ilçesinde terör unsurlarına karşı düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Sarıkaya'da bulunan baba evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlisin Tatvan ilçesinde terör unsurlarına karşı düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Sarıkaya'da bulunan baba evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu şehidin babası Şevket Koçak karşıladı. Evin yanına kurulmuş olan taziye çadırında tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu ve dua edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra şehit babası ve aile bireyleriyle sohbet etti.

Şehit babası Şevket Koçak, "Vatan için canımız feda olsun. Bir Baki ölür bin Baki gelir. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Ben hazırım iki tane daha çocuğum var şehit olmaya" dedi.

Şehit babasına baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yozgat'ın Söylemez köyü 3 tane şehit vermiş bir köyümüzdeyiz. Bu topraklar için memleket için Türkiye için can vermemiz gerekiyorsa biz seve seve veririz. Bunu başka bir millette görmek mümkün değil bizi ayrıcalıklı kılan bu. Bu ülkeyi hiç kimse bölemeyecek. Cumhurbaşkanımızın da baş sağlığı dileklerini iletiyorum, siz başta olmak üzere tüm aileye" şeklinde konuştu.

Oktay daha sonra şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. - YOZGAT

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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