Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika