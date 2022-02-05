Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum. - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

fuat oktay, 112, Politika, Haber

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