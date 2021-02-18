Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı

18.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:59
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Allah'ın rahmet, mağfiret ve rezzak sıfatlarıyla inananlara müjdeler verdiği, mübarek Regaip Kandili'nin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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