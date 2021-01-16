Son dakika haber! Oktay'dan Uğurluoğlu, Hatipoğlu ve Özdağ'a yönelik şiddete kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber! Oktay'dan Uğurluoğlu, Hatipoğlu ve Özdağ'a yönelik şiddete kınama

16.01.2021 02:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 02:56
Son dakika haber! Oktay'dan Uğurluoğlu, Hatipoğlu ve Özdağ'a yönelik şiddete kınama

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğurluoğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik fiziki saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğurluoğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik fiziki saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.

İlgili Bakanlık ve Kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara Milletimiz asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Şener Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Oktay'dan Uğurluoğlu, Hatipoğlu ve Özdağ'a yönelik şiddete kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 02:56:48. #1.15#
title