Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.

Türk iş insanlarının Özbekistan'a yaptıkları yatırımlar ve yeni iş imkanlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin bu ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Toplantıda, Özbekistanlı bakanlar ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler