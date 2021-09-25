Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Halk Müziği'nin usta ismi, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ertaş'ın "Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı elime verdi. Yeni bitirmiştim 3 ile 4'ü. Baban gibi sazcı oldun dediler." dizelerine yer verdi.

Fuat Oktay, "Türk Halk Müziği'nin usta ismi, büyük ozan, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının 9. yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyorum." mesajını kaydetti.