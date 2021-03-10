Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Miraç Kandili'ni kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Peygamber Efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, ilahi huzura yükseldiği bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler