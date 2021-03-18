Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi tebrik etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi tebrik etti

18.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:08
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi tebrik etti

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrikte bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrikte bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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