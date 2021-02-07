Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

07.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:33
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10-11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10-11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.

İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

İlk gün gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Ziyaretin ikinci gününde Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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