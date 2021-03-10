Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

10.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:29

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Carolina Cabral Fernandez

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