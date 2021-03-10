Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.