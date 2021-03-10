Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
10.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:29
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Carolina Cabral Fernandez