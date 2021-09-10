Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti
Son dakika dünya haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kırgızistan'da bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı