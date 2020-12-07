Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan...
07.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:52
Son dakika haberine göre (Düzeltme) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum".
(Düzeltme) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı