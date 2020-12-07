Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan...

Son dakika haberine göre (Düzeltme) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum".