Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan...

07.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:52
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberine göre (Düzeltme) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum".

(Düzeltme) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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