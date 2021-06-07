Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.