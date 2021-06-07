Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Ülkemizde ve EuroLeague'de üstün başarı sergileyen takımımızın koçu Ergin Ataman'ı, teknik ekibini, birbirinden değerli oyuncularını ve elbette taraftarını gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı - Haberler
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