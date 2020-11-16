Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi."
16.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:19
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler