Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Türkiye'nin uzay serüvenine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz gecesinde Türksat'ın hedef seçilmesinin boşuna olmadığını belirterek, "Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşimizin şehit olması boşuna değildi. Bugünlerin haber cisiydi. Bugünlerde de sizlerin emekleri inşallah yarınların haber cisi olacak. Bu zaten Türkiye'ye olan inancın bir belirtisi." dedi.

Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Türksat 5B'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılma anını canlı izledi.

Türkiye'nin gelişip kalkındığını ve bunun, söylemlerinin altını doldurularak gerçekleştirdikleri 20 yıllık bir yolculuk olduğunu belirten Oktay, Türksat 5B ile kendi uydusunu üreten ilk 10 ülkeden biri olduklarını söyledi.

Oktay, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğunun altını çizerek, "Teknolojide kıskanç ve bencil davranan bir yapımız yok. Türkiye, teknolojiyi paylaşan, birlikte gelişen, birlikte kalkınan ve kazan-kazan ilişkisi kuran bir ülkedir." diye konuştu.

Artık verinin en değerli olduğu çağda bulunduklarına işaret eden Oktay, bu sebeple kurulan şirketlerin hızlı şekilde milyar dolar hatta trilyon dolarlara ulaştığını ve bunun da ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye olarak bundan uzak kalma şansları olmadığının altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten fırlattığımız sistemler de bu anlamda bizim alt yapımızı güçlendiriyor. Yer altı zenginliği yüksek olan bir ülke değiliz. Gerçekten tırnaklarımızla kazıyarak gidiyoruz. Dolayısıyla her bir alanda elde ettiğimiz teknolojiyi diğer alanlara transfer ederek gidiyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın hedefleri ve 2023'te aya sert iniş hedefimiz bunun bir parçası. O da savunma sanayinde elde ettiğimiz teknolojilerin kullanılmasını beraberinde getiriyor. Aşama aşama bunu diğer sektörlere yayıyoruz."

"Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak öyle kolay değil"

Oktay, uyduların, kapsam alanı içerisinde olan tüm bölgelerde ülkeye bir hakimiyet ve güven sağladığını belirterek, veriye göre karar alınmadığı sürece, gelişmelerin sürdürülebilir olamayacağını söyledi.

Devletlerin ölçemediği şeyi yönetme şansı bulunmadığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Buradan elde ettiğiniz veriler ve teknolojiler aslında bize faaliyette bulunduğumuz tüm alanları ölçme fırsatı veriyor ve buradan nereye gideceğimizle ilgili yol gösteriyor. Kapsama alanı içerisine alınan ülkelerle iş birliğimiz şimdikinin çok daha ötesinde olacak. Bunun teknolojik, ticari boyutu var ama onun ötesinde bir iş birliği boyutu da var. Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak öyle kolay değil. Hangi amacı gerçekleştirirseniz gerçekleştirin yeterli değil. Kendi koyduğumuz hedefleri aşmak zorundayız. Türkiye olarak da şu anda ulaşmak istediğimiz hedefler çerçevesinde güzel bir noktadayız ama bu ulaşmak istediğimiz hedeflerin üzerine mutlaka yeni bir hedef daha koymamız gerekiyor. Onun için 5B'yi fırlatırken 6Ayı, 6A'yı da fırlatırken de kendi fırlatma sistemlerimizi nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz. Atmosferi 4 defa aşmayı başardık."

"Türkiye lider olacaksa bunu dostlarıyla birlikte başarmak isteyen bir ülke"

Oktay, Türkiye'nin bölgesinde liderlik konusunda iddialı olduğunu vurgulayarak, daha alçak irtifalarda da bu çalışmaların başlamasını arzu ettiğini söyledi.

Şu anda Türksat'ın ve TUSAŞ'ın uydu üretimiyle alakalı farklı ülkelerle ortaklıklar kurulması çalışmalarına başlandığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Ürettikleri uydunun ticarileşmesi boyutu da var. 15 Temmuz gecesinde Türksat'ın neden bombalandığını ve 2 kardeşimizi nasıl şehit verdik hatırlıyor musunuz, nasıl bedeller ödediğimizi? Boşuna değildi bunlar. Türksat'ın seçilmesi de boşuna değildi. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşimizin şehit olması boşuna değildi. Bugünlerin haber cisiydi. Bugünlerde de sizlerin emekleri inşallah yarınların haber cisi olacak. Bu zaten Türkiye'ye olan inancın bir belirtisi. Türkiye lider olacaksa bunu dostlarıyla birlikte başarmak isteyen bir ülke. İnşallah bunu başaracağız. Bu bir misyon, her gelen bakanla bir sonrakine taşınacak. Gençler için de nesilden diğer nesle taşınacak bir misyonu konuşuyoruz. Biz size bu misyonu yüklüyoruz ama siz de gelecek nesillere bunu yüklemek durumundasınız."

İlgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla bir sinerji içerisinde çalıştıklarını anlatan Oktay, Türksat 6A'nın bu sinerjinin bir uzantısı olacağını söyledi.

Oktay, Türksat 5B'nin bir diğer özelliğinin kendi ürettikleri yerli ve milli iki parçanın uzaya gönderilmesi olduğunu belirtti.

Türkiye medeniyetlerin beşiği bir ülke olduğunu dile getiren Oktay, "Medeniyetleri buluşturan ve o noktada kendisine özgün bir medeniyeti tekrardan yayan bir ülke. Türkiye kültürlerin buluştuğu, farklılıklarının gücü ve zenginliği olduğu bir ülkedir. Bu teknolojide de böyledir. Bunun oluşturduğu sinerji bizi gençlerimizle birlikte medeniyetler noktasında çok daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacak. Hepimizi çok daha güzel günler bekliyor." dedi.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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