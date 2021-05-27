Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından play-off finalini kazanarak Süper Lig'e yükselen Altay'ın futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda üç kulübümüze de başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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