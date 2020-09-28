Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

28.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:23
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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