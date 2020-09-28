Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.